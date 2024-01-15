Минув рік від дня загибелі українського героя Дмитра Єфіменка, який захищав Україну в війні, ров’язаній росією. За цей рік родина двічі вимушена переживати страшні відчуття, адже Дмитра поховали спершу 22 січня 2023 року, а за тим 2 січня 2024 року...

