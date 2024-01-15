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Енергетикам із Рівненщини, які повернули світло на деокупованій Херсонщині, вручили державні нагороди та відзнаки 15.01.2024, 20:12

Роковини загибелі: у Рівному двічі прощалися із загиблим Героєм з Запоріжжя 15.01.2024, 20:04

Яку погоду чекати на Рівненщині 16 січня 15.01.2024, 19:12

Як приготувати смачні пиріжки з м&#700;ясом: перевірений рецепт, від якого будуть в захваті всі  15.01.2024, 18:26

Роботодавцям Рівненщини надали 6 млн грн компенсацій за працевлаштування безробітних 15.01.2024, 17:49

У Рівному затримали виробників наркотиків  15.01.2024, 16:47

Більше 100 га нового лісу висадили на Рівненщині 15.01.2024, 16:10

Як приготувати смачний глінтвейн: топ-5 неймовірних рецептів 15.01.2024, 15:11

Побігла на червоне світло: на Рівненщині збили 11-річну дитину 15.01.2024, 15:00

У Рівному відкрили унікальний арт-простір 15.01.2024, 14:00

На Сарненщині затримали диверсанта, який готував диверсію на енергооб'єктах 15.01.2024, 13:10

Рівне: рятувальники допомагали водію, який з'їхав у канал 15.01.2024, 12:50

Генштаб: окупантам регулярно видають наркотики для мотивації 15.01.2024, 12:00

Прикмети та забобони: чому орхідеї краще не тримати вдома? 15.01.2024, 11:10

На Сарненщині плетуть масккувальні сітки для армії 15.01.2024, 10:20

Невеликий мороз та сніг: яку погоду чекати у Рівному? 15.01.2024, 09:30

Астропрогноз на понеділок: довіра інтуіції та професійні успіхи 15.01.2024, 08:40

15 січня: свята, іменинники, заборони та прикмети 15.01.2024, 08:00

В Ісландії лава підпалила будинки 14.01.2024, 23:00

Зеленський сказав, що дронів стане більше 14.01.2024, 22:00

Сьогодні було понад 80 бойових зіткнень з ворогом 14.01.2024, 21:07

Горобець хатній став символом цього року 14.01.2024, 20:02

Завтра Рівне зустріне Героїв На щиті 14.01.2024, 19:27

Кому варто вакцинуватися проти грипу? 14.01.2024, 19:08

Українські шпажистки вийшли на найвищу сходинку п'єдесталу пошани 14.01.2024, 18:31

Натрапили на найближчу до нас землеподібну планету 14.01.2024, 18:10

Як отримувати пенсію за кордоном: необхідні документи 14.01.2024, 17:35

Швеція збільшить виробництво артилерійських 155-мм боєприпасів для України 14.01.2024, 17:15

Румунські фермери знову почали блокаду руху вантажівок 14.01.2024, 16:02

Найкращі вітання Ніні з Днем ангела 2024 14.01.2024, 15:25

Стало відомо, скільки дітей народилося у Рівному протягом минулого року 14.01.2024, 15:10

У Херсоні з-під завалів врятували 60-річного дідуся 14.01.2024, 15:05

Чоловік з Рівненщини не прийшов у військкомат, бо був «зайнятий» 14.01.2024, 14:27

Ветерани війни тепер можуть безкоштовно навчатися в IT-сфері  14.01.2024, 13:29

Як створити ідеальний ґрунт: корисні поради для городників 14.01.2024, 12:03

Як досягти хорошого врожаю лохини: уникайте цих поширених помилок  14.01.2024, 11:15

Як приготувати пиріжки з картоплею: дивовижно смачний рецепт, що передається з покоління в покоління  14.01.2024, 10:29

14 січня: який сьогодні день та кого вітати з іменинами 14.01.2024, 09:42

ПриватБанк створив нову накопичувальну функцію «Конверти»: що це таке  14.01.2024, 08:57

Яку погоду чекати на Рівненщині 14 січня 14.01.2024, 08:00

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