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15.01.2024, 20:04
Роковини загибелі: у Рівному двічі прощалися із загиблим Героєм з Запоріжжя
Минув рік від дня загибелі українського героя Дмитра Єфіменка, який захищав Україну в війні, ров’язаній росією. За цей рік родина двічі вимушена переживати страшні відчуття, адже Дмитра поховали спершу 22 січня 2023 року, а за тим 2 січня 2024 року...
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15.01.2024, 19:12
Яку погоду чекати на Рівненщині 16 січня
У Рівненській області завтра, 16 січня, очікують хмарну погоду з проясненнями, іноді слабкий сніг та хуртовина.
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15.01.2024, 13:10
На Сарненщині затримали диверсанта, який готував диверсію на енергооб'єктах
Як інформують у прокуратурі Рівненщини, в області викрили та затримали диверсанта з Білорусі.
Енергетикам із Рівненщини, які повернули світло на деокупованій Херсонщині, вручили державні нагороди та відзнаки 15.01.2024, 20:12
Роковини загибелі: у Рівному двічі прощалися із загиблим Героєм з Запоріжжя 15.01.2024, 20:04
Яку погоду чекати на Рівненщині 16 січня 15.01.2024, 19:12
Як приготувати смачні пиріжки з мʼясом: перевірений рецепт, від якого будуть в захваті всі 15.01.2024, 18:26
Роботодавцям Рівненщини надали 6 млн грн компенсацій за працевлаштування безробітних 15.01.2024, 17:49
У Рівному затримали виробників наркотиків 15.01.2024, 16:47
Більше 100 га нового лісу висадили на Рівненщині 15.01.2024, 16:10
Як приготувати смачний глінтвейн: топ-5 неймовірних рецептів 15.01.2024, 15:11
Побігла на червоне світло: на Рівненщині збили 11-річну дитину 15.01.2024, 15:00
У Рівному відкрили унікальний арт-простір 15.01.2024, 14:00
На Сарненщині затримали диверсанта, який готував диверсію на енергооб'єктах 15.01.2024, 13:10
Рівне: рятувальники допомагали водію, який з'їхав у канал 15.01.2024, 12:50
Генштаб: окупантам регулярно видають наркотики для мотивації 15.01.2024, 12:00
Прикмети та забобони: чому орхідеї краще не тримати вдома? 15.01.2024, 11:10
На Сарненщині плетуть масккувальні сітки для армії 15.01.2024, 10:20
Невеликий мороз та сніг: яку погоду чекати у Рівному? 15.01.2024, 09:30
Астропрогноз на понеділок: довіра інтуіції та професійні успіхи 15.01.2024, 08:40
15 січня: свята, іменинники, заборони та прикмети 15.01.2024, 08:00
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Завтра Рівне зустріне Героїв На щиті 14.01.2024, 19:27
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Українські шпажистки вийшли на найвищу сходинку п'єдесталу пошани 14.01.2024, 18:31
Натрапили на найближчу до нас землеподібну планету 14.01.2024, 18:10
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Швеція збільшить виробництво артилерійських 155-мм боєприпасів для України 14.01.2024, 17:15
Румунські фермери знову почали блокаду руху вантажівок 14.01.2024, 16:02
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Стало відомо, скільки дітей народилося у Рівному протягом минулого року 14.01.2024, 15:10
У Херсоні з-під завалів врятували 60-річного дідуся 14.01.2024, 15:05
Чоловік з Рівненщини не прийшов у військкомат, бо був «зайнятий» 14.01.2024, 14:27
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14 січня: який сьогодні день та кого вітати з іменинами 14.01.2024, 09:42
ПриватБанк створив нову накопичувальну функцію «Конверти»: що це таке 14.01.2024, 08:57
Яку погоду чекати на Рівненщині 14 січня 14.01.2024, 08:00
На Сарненщині затримали диверсанта, який готував диверсію на енергооб'єктах 15.01, 13:10 (474)
В Ісландії лава підпалила будинки 14.01, 23:00 (465)
У Рівному відкрили унікальний арт-простір 15.01, 14:00 (401)
Зеленський сказав, що дронів стане більше 14.01, 22:00 (364)
Невеликий мороз та сніг: яку погоду чекати у Рівному? 15.01, 09:30 (290)
15 січня: свята, іменинники, заборони та прикмети 15.01, 08:00 (286)
Рівне: рятувальники допомагали водію, який з'їхав у канал 15.01, 12:50 (223)
Астропрогноз на понеділок: довіра інтуіції та професійні успіхи 15.01, 08:40 (221)
На Сарненщині плетуть масккувальні сітки для армії 15.01, 10:20 (219)
Прикмети та забобони: чому орхідеї краще не тримати вдома? 15.01, 11:10 (216)
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15.01, 20:12
Енергетикам із Рівненщини, які повернули світло на деокупованій Херсонщині, вручили державні нагороди та відзнаки
Працівники енергетичної компанії "Рівнеобленерго" із Рівненщини, які відновлю...
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15.01, 20:04
Роковини загибелі: у Рівному двічі прощалися із загиблим Героєм з Запоріжжя
Минув рік від дня загибелі українського героя Дмитра Єфіменка, який захищав У...
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15.01, 16:47
У Рівному затримали виробників наркотиків
У Рівному були викриті особи, які організовували незаконне виробництво та збу...
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15.01, 15:00
Побігла на червоне світло: на Рівненщині збили 11-річну дитину
-
15.01, 14:00
У Рівному відкрили унікальний арт-простір
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15.01, 13:10
На Сарненщині затримали диверсанта, який готував диверсію на енергооб'єктах
-
15.01, 12:50
Рівне: рятувальники допомагали водію, який з'їхав у канал
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15.01, 10:20
На Сарненщині плетуть масккувальні сітки для армії
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15.01, 09:30
Невеликий мороз та сніг: яку погоду чекати у Рівному?
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15.01, 17:49
Роботодавцям Рівненщини надали 6 млн грн компенсацій за працевлаштування безробітних
Роботодавці з Рівненщини отримали компенсації у розмірі 6 млн грн за працевла...
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15.01, 16:10
Більше 100 га нового лісу висадили на Рівненщині
На Рівненщині в минулому році здійснили посадку 116 га нового лісу, що предст...
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15.01, 12:00
Генштаб: окупантам регулярно видають наркотики для мотивації
Окупантам на фронті систематично видають наркотики, щоб ті воювали.
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14.01, 23:00
В Ісландії лава підпалила будинки
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14.01, 22:00
Зеленський сказав, що дронів стане більше
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14.01, 21:07
Сьогодні було понад 80 бойових зіткнень з ворогом
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14.01, 17:35
Як отримувати пенсію за кордоном: необхідні документи
Деякі українці, які нині перебувають за кордоном, можуть стикнутися, що їм пр...
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13.01, 22:02
Збираємося на закупи до Польщі: торгові неділі 2024
У 2024 році у Польщі передбачено 7 торгових неділь, тобто днів, коли у неділю...
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13.01, 08:23
Полочна акустика для створення сучасного звукового простору
Полочна акустика – це компактні та функціональні колонки, які є чудовим рішен...
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13.01, 07:51
Ремінно-поясні системи: особливості та можливості застосування
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12.01, 15:26
Казино PointLoto - карткові розваги
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12.01, 11:42
Кросівки Lowa - це про комфорт та функціональність
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15.01, 19:12
Яку погоду чекати на Рівненщині 16 січня
У Рівненській області завтра, 16 січня, очікують хмарну погоду з проясненнями...
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15.01, 18:26
Як приготувати смачні пиріжки з мʼясом: перевірений рецепт, від якого будуть в захваті всі
Шукаєте ідеальний рецепт для смачних пиріжків з м'ясом? Ваш пошук завершено! ...
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15.01, 15:11
Як приготувати смачний глінтвейн: топ-5 неймовірних рецептів
Пряний напій, що зігріває, — те, що потрібно взимку! Зібрали для вас найкращі...
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15.01, 11:10
Прикмети та забобони: чому орхідеї краще не тримати вдома?
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15.01, 08:40
Астропрогноз на понеділок: довіра інтуіції та професійні успіхи
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15.01, 08:00
15 січня: свята, іменинники, заборони та прикмети
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14.01, 20:02
Горобець хатній став символом цього року
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14.01, 19:08
Кому варто вакцинуватися проти грипу?
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14.01, 15:25
Найкращі вітання Ніні з Днем ангела 2024